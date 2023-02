Rotoballe a fuoco, distrutto un deposito

COSEANO. I vigili del fuoco del Comando di Udine, assieme ai colleghi del distaccamento di San Daniele, sono intervenuti alle 22.30 di mercoledì 8 febbraio per spegnere un incendio che ha interessato numerose rotoballe depositate all’interno di una tensostruttura a Coseano, la stessa che era stata coinvolta da un altro rogo a fine gennaio.

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, non ha coinvolto nè persone né animali. I vigili del fuoco procederanno con la bonifica e la messa in sicurezza del materiale incendiato e della struttura.