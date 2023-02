Carambola fra auto, una finisce nel fosso: due feriti

ARBA. Prima il tamponamento, poi l’incidente frontale. È di tre feriti il bilancio dello scontro avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio ad Arba, lungo la strada regionale 464, che è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.



Per cause in corso di accertamento tre auto sono entrate in collisione: una delle auto ha concluso la sua corsa nel fosso. Due le persone rimaste ferite.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago e i sanitari inviati dalla Sores di Palmanova. Attivato anche l’elisoccorso.