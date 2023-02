Sterpaglie a fuoco, ridotti in cenere 7 mila metri quadrati di terreno

CODROIPO. Alle 16.40 circa di oggi, giovedì 9 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Codroipo e due squadre del distaccamento di San Vito al Tagliamento per un incendio di sterpaglie in Via Ponte della Delizia a Codroipo.

I pompieri giunti sul posto hanno posizionato i mezzi e attaccato l'incendio da tre diversi punti riuscendo a contenere le fiamme prima che il fronte di fuoco raggiungesse le abitazioni la linea ferroviaria e un bosco adiacenti all'incendio.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno bonificato l'area incendiata la cui estensione è di circa 7 mila metri quadrati. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio.