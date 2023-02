Terremoto in Turchia, la solidarietà del Friuli: pronti a inviare medicinali

UDINE. La Regione è pronta a inviare in Turchia una parte dei farmaci richiesti dalle autorità di Ankara dopo il devastante sisma che ha sconvolto il Medio Oriente. Anzi, la Direzione Salute si sta già organizzando per un primo screening delle necessità e la raccolta dei medicinali come ha spiegato l’assessore Riccardo Riccardi in Aula in risposta a una richiesta del consigliere Furio Honsell.

«Al momento ci è stata inoltrata esclusivamente una richiesta di farmaci – ha spiegato il vicepresidente della Regione –. La Direzione Salute si è già impegnata per affrontarla ma, ovviamente, cercheremo di rispondere positivamente a qualsiasi altra necessità venga manifestata.

Esperienza e protocolli, in ogni caso, suggeriscono tuttavia di rimanere fermi, mettendoci a disposizione, senza tuttavia compiere alcun passo in avanti che potrebbe, paradossalmente, anche provocare disagi al coordinamento degli interventi» nell’area interessata dal sisma.

Riccardi ha quindi ricostruito i passaggi avvenuti da inizio settimana con pure l’allerta per un potenziale rischio tsunami lanciato in Friuli Venezia Giulia fortunatamente poi rientrata velocemente. «Lunedì mattina è scattato l’allarme – ha ricordato l’assessore – e il Dipartimento nazionale ha immediatamente diramato un codice rosso. Le Prefetture hanno informato tutti i Comuni, anche se il rischio maggiore riguardava principalmente una possibile alta mareggiata nelle regioni meridionali. Fortunatamente, l’allarme è rientrato con il passare delle ore e i timori si sono progressivamente dissipati».

A mezzogiorno, quindi «il Comitato tecnico delle Regioni si è riunito con il Dipartimento nazionale per valutare le prime attività in aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto.

Va però considerato il fatto che, in questa fase dei disastri, emerge sempre molta generosità, ma si rischia anche di creare ulteriore confusione. Come da procedura ormai consolidata, quindi, sappiamo che dobbiamo dichiarare la nostra disponibilità nei confronti delle azioni svolte nell’ambito del rapporto diretto tra le autorità dei Paesi colpiti, il sistema europeo e quello nazionale italiano.

Fin dal primo minuto, ha concluso, Riccardi «abbiamo esplicitato la nostra piena adesione, pronti a intervenire in base alle necessità». Al momento, però «l’unica richiesta formale che abbiamo ricevuto riguarda la ricognizione per l’invio dei farmaci, in attesa di un avanzamento del monitoraggio delle richieste».