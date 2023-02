L’organizzazione

Udine capitale alpina: saranno in 500 mila all’adunata nazionale 2023

Con la firma che ha sancito la costituzione del Comitato d’onore per la manifestazione è cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per l’evento più importante dell’anno in regione, al quale mancano 91 giorni

Maurizio Cescon