Bimbo cade dalla seggiovia, salvo dopo un volo di 4 metri

Mentre si trovava con la sorella 18enne sulla seggiovia della pista Casere, a Piancavallo, è caduto da un’altezza di circa 4 metri: è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 10 febbraio, protagonista un bambino polacco di 6 anni, fortunatamente illeso.

Alla luce del protocollo, il piccolo, che si trova in vacanza nella località avianese assieme alla famiglia e a un gruppo di connazionali, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. È sempre rimasto cosciente.

Da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il bambino, dopo aver perso l’equilibrio ed essere rimasto in bilico sul sedile, è stato trattenuto dalla sorella che, dopo qualche attimo, non è però riuscita a evitare che cadesse. La seggiovia è stata fermata in poco più di 30’’.

Ad assistere alla scena, un carabiniere: i soccorsi sono scattati immediatamente e hanno visto impegnati, oltre ai militari dell’Arma, un medico e altri operatori.

Visitato sul posto, il bambino, come detto, stava bene. Probabilmente, era più intimorito dal trambusto creato dalla situazione e deluso dal dover interrompere la giornata sulla neve. Seguendo la procedura prevista in casi del genere, è stato comunque trasportato all’ospedale di Udine. Andrà chiarita la dinamica di quanto accaduto.

L’episodio potrebbe essere stato causato da un attimo di distrazione o da un eccesso di sicurezza nell’utilizzo della seggiovia.

Il gruppo di turisti polacchi è a Piancavallo da lunedì scorso. L’episodio ha creato preoccupazioni, oltre che fra i soccorritori, fra i turisti. Fortunatamente, si è risolto senza conseguenze per il bambino, accanto al quale è sempre rimasta anche la madre