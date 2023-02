Investito da un’auto mentre pedala in bici: cinquantenne finisce in ospedale

PORCIA. Un uomo di circa 50 anni è stato trasportato all'ospedale di Pordenone, con ferite non gravi, a causa di un incidente stradale accaduto stamattina, venerdì 10 febbraio, in via Roveredo, a Sant'Antonio di Porcia, vicino al parcheggio di un supermercato.

Mentre stava pedalando in sella a una bicicletta, è stato urtato da una macchina ed è caduto a terra: cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

L'intervento, dopo la chiamata al Nue112, è stato coordinato dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza provenienti da Pordenone.