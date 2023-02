Udine, mamma e bimbo nel passeggino investiti da un’auto e sbalzati sulla strada

Una donna e un bambino sono stati soccorsi, intorno alle 12 di venerdì 10 febbraio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Aquileia, a Udine.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, attivate dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, una donna che stava camminando spingendo un passeggino con un bambino, è stata urtata da una vettura in transito. Nell'impatto, la donna e il minore sono stati sbalzati di circa due metri.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112: gli operatori hanno transitato la telefonata alla Sores.

Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica entrambi provenienti da Udine.

La donna e il bambino sono stati trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.