Pordenone, partiti i lavori di restauro per l'orologio del Municipio



L’orologio cinquecentesco, con il suo meccanismo che segna i mesi, le fase lunari, i segni zodiacali, da oggi e per qualche mese sarà “denudato”. È iniziato oggi il restauro del simbolo del municipio di Pordenone, che tornerà ad antico splendore dopo un meritato restauro. Stefano Tracanelli, restauratore esperto e appassionato, che si è aggiudicato l’appalto, procederà allo smontaggio delle apparecchiature esterne del quadrante e di quelle interne che poi verranno restaurate in laboratorio. Per alcuni mesi, a far compagnia al ponteggio che sarà montato successivamente per il restauro della facciata del municipio, ci sarà solo il quadrante in pietra (Videoproduzione Petrussi)

01:09