Udine, Giorgio Gorlato racconta il dramma dell'esodo dall'Istria

Giorgio Gorlato è stato scelto da Comune di Udine, Prefettura e Associazione degli esuli, per testimoniare il dramma dell’esodo durante il giorno del ricordo 2023. L’uomo è intervenuto al Palamostre davanti agli studenti del Deganutti raccontando le pene della sua famiglia che, come unica colpa, ha avuto quella di essere italiana in una terra, l’Istria, che dopo la seconda guerra mondiale diventò Jugoslavia. Con le sue parole è riuscito a trasmettere le angosce e le paure di quegli anni, quando molte famiglie italiane non solo furono costrette a scappare, ma furone decimate nelle foibe. Gorlato ha anche partecipato alla commemorazione ufficiale svoltasi nell’area verde dedicata proprio ai Martiri delle foibe, sempre a Udine, alla quale hanno preso parte le istituzioni cittadine (videoproduzioni Petrussi, a cura di Alessandro Cesare).

03:59