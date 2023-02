Il meteo: dopo il freddo arriva l’anticiclone di San Valentino

Il ciclone simil-tropicale, che per due giorni ha colpito la Sicilia, si è allontanato verso Est, attenuandosi. Nelle ultime 48 ore si sono registrate piogge torrenziali con più di 500 mm, nubifragi di neve sulle montagne siciliane oltre i 600 metri con accumuli di 1 metro e mezzo a mille metri, mareggiate e distruzione lungo le coste a causa di onde alte più di 7 metri.

Tutto questo soprattutto sulla Sicilia orientale, ma danni e violenza hanno raggiunto anche altre parti della regione. I venti hanno raggiunto i 94 km/h a Catania e 98 km/h in provincia di Siracusa. E negli ultimi giorni dobbiamo ricordare anche i -12°C in Pianura Padana, la neve a Rimini.

Adesso tutto cambia con la spinta dell’anticiclone di San Valentino in espansione fino alla Germania. Avremo almeno una decina di giorni con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Al mattino farà ancora freddo almeno fino a lunedì con locali gelate anche in pianura, di giorno si toccheranno punte di 15-16°C come se fossimo a fine marzo, ma addirittura in alcune zone potremo raggiungere 20°C come ad inizio aprile, anche nei fondovalle alpini. Al Sud ci sarà aria fresca instabile che potrebbe portare qualche breve rovescio tra Calabria e Sicilia tra domani pomeriggio (domenica) e lunedì sera. La quota neve sarà ben più alta rispetto agli ultimi giorni, oltre i 1.100 metri e comunque i fenomeni saranno deboli e

isolati.

Più nel dettaglio, nella giornata di sabato 11 febbraio al Nord sole (e freddo durante la notte). Al Centro prevalenza di sole, ma freddo fino al mattino. Al Sud tempo in deciso miglioramento;

Domenica 12: al Nord e al Centro sole e più caldo di giorno. Al Sud bel tempo disturbato da veloci passaggi nuvolosi (in serata piovaschi dalla Puglia verso

la Sicilia);

Lunedì 13: al Nord sole (e residue isolate gelate notturne). Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: qualche momento di instabilità tra Calabria e Sicilia, possibili brevi rovesci, nevosi oltre i 1.100 metri.