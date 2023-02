Profondo conoscitore del territorio e difensore della comunità: morto il carabiniere Rosolino Nogara

CORDENONS. Carabinieri in lutto. L’Appuntato Scelto Rosolino Nogara, in servizio alla Stazione dei militari dell’Arma di Cordenons è deceduto nella mattinata di sabato 11 febbraio, circondato dall’affetto dei suoi cari, a seguito dell’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito da circa sei mesi.

Il militare lascia la moglie Valentina, i due figli Sara e Marco e i nipoti a cui era particolarmente legato: Liam, Gaia, Athena e Ares.

Originario di Palermo, classe 1963, si era arruolato nell’Arma nel 1982 frequentando la scuola allievi carabinieri di Campobasso.

Dopo aver prestato servizio in reparti dell’Arma territoriale del Triveneto, dal 1988 era in forza alla stazione dei carabinieri di Cordenons, dove si era da subito integrato svolgendo con passione e dedizione il suo ruolo di carabiniere al servizio del cittadino.

Profondo conoscitore del territorio, apprezzato e stimato dalle istituzioni e dalla popolazione per il suo senso del dovere e il rispetto delle istituzioni, era diventato un punto di riferimento per quella comunità in cui aveva saputo farsi voler bene.

Le esequie funebri saranno celebrate nella chiesa Concattedrale di Santa Maria Maggiore, a Cordenons, martedì 14 febbraio, alle 15, dove gli saranno resi gli onori militari e riceverà l’ultimo saluto da parte dei colleghi dell’Arma e della cittadinanza.