Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo: due feriti

CANEVA. Incidente stradale, nella notte, a Caneva, all'altezza di una rotonda: due i feriti. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sacile, verso le 5 il conducente di un'automobile ha perso il controllo e la macchina è andata a schiantarsi contro un palo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

I feriti sono stati trasportati uno in codice giallo e uno in codice verde all'ospedale di Pordenone. Dopo la chiamata al Nue112, i soccorsi sono stati coordinati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria: sul posto due ambulanze e un'automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Pordenone.