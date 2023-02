Si ustiona mentre cercano di accendere il fuoco con gli amici: grave un ragazzino di 13 anni

TAIPANA. Un bambino di 13 anni è rimasto gravemente ustionato nel pomeriggio di domenica 12 febbraio mentre si trovava con alcuni coetanei nell’area giochi della frazione di Monteaperta. Stavano accendendo il fuoco con combustibile e un accendino.



Immediata la chiamata di aiuto giunta al numero unico numero 112 e gli operatori di questa sala di primo livello hanno prontamente transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.



Gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso.

Il bambino è stato assistito dagli operatori sanitari e poi trasportato in volo all'ospedale di Padova - Centro grandi ustionati - per le lesioni da ustione che ha riportato nella parte alta del corpo. È stato disposto il trasportato urgente in volo, in codice rosso. Ha riportato ustioni di primo e di secondo livello grado.

Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.