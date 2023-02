L’ex Udinese Jankto fa coming out: «Sono omosessuale e non voglio più nascondermi»

«Ciao, sono Jakub Jankto. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi». Arriva un altro coming out nel calcio professionistico: è quello del 27enne centrocampista ceco, in Italia con le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria e oggi allo Sparta Praga, in prestito dal Getafe.

Con un emozionante video messaggio pubblicato sul suo account Instagram, Jankto ha deciso di rivelare la sua omosessualità, lungo la strada tracciata ormai un anno e mezzo fa dall’australiano Josh Cavallo, primo calciatore professionista a fare coming out.

«Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione.

Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi», il messaggio del giocatore ceco.