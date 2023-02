Concorso pubblica amministrazione: a Pordenone si presentano 376 candidati per 8 posti

In 376, sui 730 che erano stati ammessi, si sono presentati lunedì 13 febbraio al palasport di via Interna per partecipare al concorso indetto dal Comune di Pordenone per otto posti a tempo pieno e indeterminato come istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica C1 che, al di là dei codici, significa più o meno 1.500 euro al mese. Già mezz’ora prima dell’appuntamento, fissato per le 14, in tanti hanno assiepato l’ingresso della struttura. Le porte sono state aperte attorno alle 13.50 per avviare il disbrigo delle procedure di registrazione, che hanno richiesto un po’ di tempo, permettendo l’avvio dei lavori del concorso alle 15 circa. Il test era composto da 30 domande, a risposta multipla. Mezz’ora in totale il tempo per il completamento.(videoproduzioni Petrussi)

