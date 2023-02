Udine

Prende 90 alla maturità ma non le va bene e contesta il voto, il Tar le dà ragione: valutazione da rivedere

Il caso di una studentessa del liceo Marinelli di Udine. In tutti i cinque anni di liceo, la ragazza aveva sempre dimostrato «giudizi eccellenti» nelle materie di matematica e fisica, le discipline fondamentali del percorso formativo del liceo scientifico (i voti in pagella oscillavano tra il 9 e il 10 con una media di 9,6 in entrambe le materie)

Laura Pigani