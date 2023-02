Si surriscalda la canna fumaria che provoca l’incendio: in fiamme il tetto di legno, danni ingenti

REMANZACCO. Vigili del fuoco al lavoro, nella tarda mattinata di martedì 14 febbraio, per un incendio scoppiato a Remanzacco, in via Angoris.

Le fiamme, che hanno interessato il tetto in legno dell'abitazione, a tre piani, con molta probabilità sono state innescate dal surriscaldamento di una canna fumaria. I pompieri sono ancora al lavoro. I danni sono ingenti.