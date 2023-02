Motociclista sbalzato per dieci metri dopo lo scontro con un’auto: è grave

Un uomo di circa 60 anni di età è stato assistito dall'equipe sanitarie, nel pomeriggio di martedì 14 febbraio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 251 all'incrocio con viale de la Comina, a Pordenone.

Per cause è un corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a una moto si è scontrato con una vettura. Nell'impatto è stato sbalzato per circa 10 metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. È stato segnalato come incosciente dalle persone presenti sul posto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso.

L'uomo è stato stabilizzato e quindi trasportato in gravi condizioni, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco.