Sterpaglia a fuoco, i pompieri evitano gli il fuoco si propaghi alle aree boschive

Nuovo incendio nel Pordenonese. Nella mattinata di martedì 14 febbraio i vigili del fuoco di di Pordenone sono intervenuti sulla strada regionale 466, in via Montecavallo, per un incendio sterpaglia che ha coinvolto un'area di circa 400mq.

Il rapido intervento dei pompieri ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle aree boschive circostanti. Sul posto sono giunti anche i volontari AiB della Protezione Civile, personale del Corpo Forestale Regionale e i Carabinieri di Aviano.