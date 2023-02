Pordenone, si scontra con un'auto: grave un motociclista

Un uomo di circa 60 anni di età è stato assistito dall'equipe sanitarie, nel pomeriggio di martedì 14 febbraio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 251 all'incrocio con viale de la Comina, a Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a una moto si è scontrato con una vettura.

