Avvicina un’anziana e le strappa la borsetta, poi si dà alla fuga

Aveva parcheggiato l'automobile e stava camminando in via Carlo Zucchi, a Udine, per raggiungere la vettura e rientrare a casa. È successo nella serata di martedì 14 febbraio.

Erano da poco passate le 19.30. Una donna di 78 anni, che vive nel capoluogo friulano, è stata avvicinata da uno sconosciuto, che le ha strappato la borsa all'interno della quale c'erano soldi, documenti ed effetti personali. Il malvivente è riuscito a fuggire.

Non è stato necessario, per la donna, ricorrere alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire i fatti. Sono in corso indagini.