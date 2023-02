Canna fumaria in fiamme, fuoco domato dai pompieri

I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti, nella mattinata di mercoledì 15 febbraio, con una squadra e l'autoscala per l'incendio di una canna fumaria di uno stabile a tre piani nel comune di Mortegliano.

All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già interessato una trave in legno del tetto. L’intervento dei pompieri ha permesso di evitare la propagazione delle fiamme a tutto il tetto e al sottotetto.

Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. Spento l’incendio, i pompieri hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza verificando anche che nei vari locali dello stabile non vi fosse qualche residuo, potenzialmente pericoloso, dei fumi prodotti dalla combustione.