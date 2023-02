Incendio divampa nei boschi di Piancavallo

Un incendio boschivo è divampato, nella mattinata di mercoledì 15 febbraio, nella pedemontana pordenonese, in località Piancavallo. I volontari delle squadre comunali di Protezione civile dei comuni di Caneva, Budoia e Aviano sono intervenuti anche con un modulo antincendio su richiesta dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone.

Diversi i mezzi dei pompieri impiegati per arginare il fronte. La base dei soccorsi è all’altezza del Cro di Aviano. Le cause del rogo al momento non sono state accertate.