Investita da un’auto nella zona dello stadio Friuli, morta una donna

UDINE. Una donna ha perso la vita, nella mattinata di mercoledì 15 febbraio, a seguito di un incidente che si è verificato in via Pasolini, nella zona dello stadio Friuli.

È successo attorno alle 8. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la donna, mentre stava camminando, è stata investita da una vettura.

Immediata la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'automedica e l'ambulanza da Udine.

Inutili i soccorsi: non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso. Sul posto la polizia di Stato per i rilievi, una pattuglia della polizia locale e i carabinieri delle sezione Radiomobile della Compagnia di Udine. Ci sono stati inevitabili rallentamenti al traffico.