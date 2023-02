La storia

Lasciato solo in casa a 13 anni, ogni tre giorni gli lasciano la borsa della spesa: viveva nel degrado senza i genitori

E’ successo in un Comune della provincia di Treviso. Il papà in Ucraina a combattere, la madre a Verona per lavoro. Indagine per abbandono di minore dopo l’allarme dei vicini

MARCO FILIPPI