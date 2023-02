Dopo anni di stop, a Palazzolo tornerà il treno: rivive la stazione dello Stella

Entro il 2024 Rete ferroviaria italiana (Rfi) riaprirà la stazione di Palazzolo dello Stella, lungo la direttrice Trieste-Portogruaro. La stazione, si stima, servirà inizialmente circa 22 mila passeggeri l’anno. È un intervento atteso da tempo dalla popolazione. Costerà 1,8 milioni di euro. Con Mossa, sono due le stazioni che verranno riaperte il prossimo anno.

La chiusura del 2013 ha creato non pochi disagi allo spostamento degli utenti, nonostante sia stato attivato un servizio sostitutivo (svolto da Trenitalia con i bus) che è utilizzato anche dagli studenti che frequentano i poli scolastici di Latisana e Portogruaro.

A dare notizia della riapertura il sindaco Franco D’Altilia assieme al consigliere regionale Mauro Bordin, soddisfatti dal risultato raggiunto dopo anni di battaglie e petizioni, portate avanti anche dall’ex assessore regionale alle Infrastrutture, ora deputato, Graziano Pizzimenti.

«Dopo un paio di anni di incontri con la Regione, Rfi e Trenitalia – dice D’Altilia – arriva una buona notizia: nel 2024 ci sarà la riapertura della stazione. Avere una stazione favorisce lo spostamento di studenti, anziani, lavoratori. Questo nell’ambito di un progetto di sviluppo turistico e di valorizzazione del territorio del Fiume Stella: la stazione potrebbe chiamarsi “Stazione dello Stella”.

Va evidenziata la sensibilità dimostrata dalle comunità di Rivignano Teor, Pocenia, Precenicco, Muzzana, in un’ottica di stazione di territorio. A mio avviso è prioritario un impegno volto a garantire ai cittadini che non abitano nelle grandi città e non godono della prossimità di molti servizi e dei luoghi di lavoro, di potersi spostare in modo efficiente e tempestivo al fine di soddisfare i propri bisogni di studio, di lavoro, di salute: oggi ridiamo dignità al territorio». «Sono soddisfatto di questa novità – commenta Bordin–, evidentemente il frutto del lavoro messo di questi anni è arrivato grazie anche alla sinergia con il sindaco D’Altilia. Più volte avevamo promosso tavoli di concertazione con Rfi per manifestare la necessità di riattivare la stazione di Palazzolo, siamo stati ascoltati» .

Gli interventi previsti nella stazione riguarderanno la riqualificazione dell’accesso con l’innalzamento dei marciapiedi, il rifacimento dei rivestimenti, della pavimentazione (compresi i percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti) e l’installazione di ascensori. Verrà adeguato il sottopasso e realizzato un sistema di chiusura notturna per il controllo degli accessi. Previsti anche nuovi sistemi di segnaletica e illuminazione.