Travolto dall’albero che stava tagliando: pensionato in ospedale

ATTIMIS. Un uomo, di 75 anni, è stato travolto da un albero che stava tagliando con la motosega. L’incidente è accaduto verso le 16 di mercoledì 15 febbraio in un bosco nel territorio comunale di Attimis, in località borgo Faris.

Il ferito, un pensionato, aveva deciso di pulire un sentiero e di liberarlo dalla presenza della pianta. Per causa ancora in corso di accertamento, l’albero lo ha investito in pieno: il 75enne ha riportato traumi agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Cividale e i vigili del fuoco di Udine: il ferito è stato trasportato in ambulanza, inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova, all’ospedale di Udine.