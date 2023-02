Maltrattava un'anziana, badante arrestata dai carabinieri

Avrebbe maltrattato l'anziana donna che avrebbe dovuto accudire. Per questo motivo, una donna di 36 anni di nazionalità georgiana è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace. Il provvedimento cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Palmi è stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, supportati nella fase esecutiva dai colleghi di Pordenone, città dove la 36enne è stata arrestata.

