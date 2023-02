Scontro tra un’automobile e una corriera di studenti: traffico in tilt sulla Pontebbana

FIUME VENETO. Incidente stradale alle 13.15 di oggi, giovedì 16 febbraio, lungo la Pontebbana nei pressi del negozio della Harley Davidson in territorio di Fiume Veneto.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un'auto e una corriera sulla quale viaggiavano alcuni studenti.

Attimi di paura, nessun ferito, una donna portata in stato di shock all'ospedale di Pordenone. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi.

Una seconda corriera è giunta sul posto per caricare gli studenti e gli altri passeggeri e portarli a destinazione. Lunghe code e disagi al traffico sulla Pontebbana