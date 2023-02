Sbanda e va fuori strada abbattendo la segnaletica stradale: scappa e fa rottamare l’auto

È uscito fuori strada con la sua automobile lungo via Marco Polo, a Maniago, provocando danni alla segnaletica stradale e lasciando pezzi del mezzo incidentato dappertutto.

Poi, come se niente fosse, ha consegnato l'auto a un centro di recupero per la demolizione del mezzo, distrutto in seguito alla fuoriuscita autonoma. È successo nei giorni scorsi, nella notte: le successive indagini, con l’ausilio delle immagini delle telecamere, hanno portato a identificare veicolo e conducente e a sanzionarlo.

A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che, camminando lungo la pista ciclopedonale nella mattinata successiva al sinistro, hanno visto i danni e la quantità di rifiuti sparsi ovunque. Quindi, l’intervento degli agenti della polizia locale del comando Cellina-Meduna, guidati dal comandante Luigino Cancian, che hanno effettuato gli accertamenti.

«A terra erano rimasti diversi segnali stradali e parecchi frammenti dell'auto incidentata – ha fatto sapere il comando -. Dall'immediata analisi, si è risaliti al modello di autovettura, un’Alfa Romeo». Le ulteriori indagini del personale di polizia locale e l’aiuto fornito dalle immagini delle telecamere hanno permesso di identificare meglio il mezzo: un’Alfa Romeo 159 di colore blu.

La polizia locale Cellina-Meduna è così riuscita a identificare un cittadino di Fanna. Una volta individuato, quest’ultimo si è assunto le proprie responsabilità rispetto a quanto accertato dalla polizia locale Cellina-Meduna. L'assicurazione del mezzo è risultata in regola e all’uomo è stato presentato un verbale di 400 euro per fuga in seguito a un incidente stradale. Dovrà anche rispondere dei danni arrecati alle proprietà comunali. Le indagini degli agenti sono ancora in corso. Gli inquirenti vogliono capire se l'uomo abbia detto la verità.

«Mi complimento con gli agenti della polizia locale Cellina Meduna per il loro operato – ha commentato il sindaco Umberto Scarabello -. Adesso sarà nostra cura rimettere a norma il tratto stradale danneggiato, poi ci rifaremo con chi di dovere per il pagamento dei danni. Via Marco Polo è una strada residenziale, lungo la quale la velocità deve essere moderata: il conducente dell'Alfa Romeo certamente viaggiava a un’andatura non consona».