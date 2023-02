Passa la cometa a 42 milioni di km, gli astrofili pordenonesi la fotografano

Nelle scorse serate i soci dell’Associazione pordenonese di astronomia (Apa) hanno seguito la cometa C/2022 E3 Ztf nel periodo intorno alla sua minima distanza dal nostro pianeta raggiunta la sera dello scorso primo febbraio, corrispondente a circa 42 milioni di chilometri.

Nel contesto del cielo notturno la cometa si poteva osservare dapprima nella costellazione dell’Orsa Minore, tanto da passare anche nelle vicinanze della stella polare, poi in quella della giraffa. Dal 5 febbraio è successivamente entrata nella costellazione di Auriga perdendo gradualmente luminosità e allontanandosi dalla terra.

L’immagine è opera di Mauro Marchini e il frutto di un’acquisizione effettuata lo scorso 27 gennaio, tra le 00.30 e le 6.30, con la tecnica normalmente utilizzata per le immagini di cielo profondo. Sono stati effettuati 67 scatti da 5 minuti l’uno, per un totale di 5 ore e 35 minuti, compensando il movimento apparente delle stelle nel cielo dovuto alla rotazione del nostro pianeta. In quei momenti la cometa era molto vicina ed aveva un evidente moto proprio rispetto alle stelle.

In fase di sviluppo ed elaborazione sono state ottenute tre immagini che consentono di apprezzare il movimento apparente della cometa nel cielo e i dettagli “fissati” nel punto medio del suo percorso.

In quella che pubblichiamo in particolare è stato “fermato” il moto apparente delle stelle e la lunga scia di luce è data dal movimento del nucleo della cometa rispetto alle stelle stesse.