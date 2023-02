Scossa di terremoto del 4.9 Richter a Rijeka, avvertita anche in Friuli

Una scossa di terremoto del 4.9 grado Richter è stata registrata alle 10.47 di giovedì 16 febbraio a 21 chlometri a sud est di Rijeka.

La scossa è stata anche registrata dagli strumenti della protezione civile friulana ed è stata avvertita in diverse zone della regione, in particolare a Trieste, nella Bassa friulana e a Udine.



L’epicentro registrato è distante 88 km dal confine di San Dorligo della Valle. A scopo cautelativo, i Vigili del fuoco del comando di Trieste hanno fatto evacuare il personale presente all’interno di due palazzi della Regione, situati a Trieste in via Trento e via Sant’Anastasio.

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta anche verificando se vi siano danni a cose e persone