Il rombo delle moto per l'ultimo saluto a Omar Baulini, morto a 31 anni

È stato il rombo dei motori accesi all’unisono a rompere il silenzio di pietra, calato fuori dalla chiesa di San Valentino. Le moto e i tanti centauri presenti hanno voluto così dare il proprio ultimo saluto a Omar Baulini, il giovane morto tragicamente sabato in un incidente stradale a Manzano. Si trovava proprio in sella alle due ruote quando ha perso la vita, finendo contro il guard rail dell'ex strada provinciale 78 bis: una passione, quella per i motori, che lo aveva portato a essere conosciuto e apprezzato da tantissimi coetanei e non solo. Classe 1992, la notizia della sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno per l'intera comunità e il fiume di persone accorso per le esequie n'è stata la dimostrazione.

