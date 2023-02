Auto va a sbattere contro due vetture parcheggiate, il conducente incastrato nell'abitacolo

Incidente, poco dopo le 21.30 di sabato 18 febbraio, in via Marco Volpe, a Udine. Per cause ancora da accertare il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che ha centrato in pieno due automobili parcheggiate lungo la via.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi e una volante della polizia di Stato.

Il conducente dell'auto, che è rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato trasportato all'ospedale di Udine.