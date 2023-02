Si ribalta automobile con cinque persone, una è grave

A Tricesimo, sulla ex strada provinciale 58, nel tratto che prende il nome di via San Francesco, lungo la viabilità compresa tra Ara Grande e Tricesimo, sabato 18 febbraio si è verificato un incidente che ha visto coinvolta un’automobile (e non un furgone, come sembrava in un primo momento), che si è ribaltata. All'interno c'erano cinque persone.

Nessun altro mezzo coinvolto. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sono stati attivati i carabinieri della Compagnia di Udine. Sul posto inviati anche i vigili del fuoco.

Diversi gli equipaggi sanitari inviati dalla Sores: un'automatica proveniente da Udine, un'ambulanza proveniente da Udine e un'ambulanza proveniente da Tarcento.

Una delle cinque persone è stata trasportata in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le altre quattro persone sono state accompagnate al nosocomio, ma con ferite meno gravi.