Il vigile del fuoco di Pordenone: «Così ho trovato il corpo dell'italiano morto in Turchia»

È partito nella serata di sabato 18 febbraio dagli aeroporti di Adana e Hatay il secondo contingente di 46 vigili del fuoco italiani impegnati in Turchia per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto. Tra di loro c’è anche il vigile del fuoco Marco Borrello, orvietano in servizio a Pordenone: è stato lui a trovare il corpo senza vita, in concerto con gli altri soccorritori presenti in Turchia, dell’unico italiano disperso nel terremoto, il veneto Angelo Zen, consulente orafo 60enne.

01:55