Superenalotto, il titolare del bar che ha venduto cinque quote: "Non riuscivo a crederci"

La dea della fortuna ha strizzato l'occhio al Friuli, sorridendo soprattutto a Codroipo. Al bar “Alla Terrazza” di Via Pordenone, infatti, sono state acquistate cinque delle novanta quote del sistema nazionale che, il 16 febbraio, ha sbancato il Superenalotto centrando la combinazione vincente (1,38,47,52,56,66, numero Jolly 72, numero Superstar 23): ogni schedina acquistata, al costo di cinque euro, ha fruttato singolarmente 4 milioni 123 mila 704,71 milioni euro, per un totale di circa 20 milioni 618 mila euro solo a Codroipo. In queste ore nel centro del medio Friuli è iniziata la caccia ai cinque fortunati, o al fortunato, che si sono aggiudicati le quote. “Inizialmente pensavo fosse uno scherzo”, esordisce il titolare del bar “Alla Terrazza”, Roberto Martinuzzi. La sera dell’estrazione, infatti, Roberto è stato “bombardato” di telefonate da parte di amici, che gli comunicavano la notizia. “Quando mi hanno inviato la classifica delle ricevitorie che hanno venduto più tagliandi in Italia - racconta - ho capito che non si trattava di uno scherzo e ho subito controllato. Solo allora, incredulo, ho appreso la notizia. Nel bar entrano sia clienti di passaggio che clienti fissi, difficile ipotizzare chi possa aver vinto".

03:11