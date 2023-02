L’agnul dal Friûl, il monumento all’alpino e i legami con il territorio: ecco il manifesto dell’Adunata

Pronto il manifesto per l’Adunata alpina di Udine. La scelta del Consiglio direttivo dell’Associazione nazionale alpini è caduta sul bozzetto di Andrea De Negri di Remanzacco. Sarà la creatività friulana, quindi, a raccontare l’Adunata numero 94, in programma a Udine dall’11 al 14 maggio.

Un manifesto che tra i suoi componenti principali, nella parte sinistra, ha il campanile della chiesta di Santa Maria di Castello con l’angelo dorato, “l’agnul dal Friûl”, la statua segnavento realizzata nel 1777 che rappresenta l’Arcangelo Gabriele, uno dei simboli della città.

Sulla destra, in primo piano, spicca il monumento all’Alpino, inaugurato nel 1936, che si trova nella caserma Di Prampero, sede della brigata alpina Julia, reparto storicamente legato al territorio.

Su una fascia tricolore in basso, ecco apparire le portatrici carniche, un omaggio alle donne che nel corso della Prima guerra mondiale operarono al fronte in Carnia, trasportando con le loro gerle rifornimenti e munizioni, fondamentali per i reparti alpini in prima linea. Tra loro si ricorda Maria Plozner Mentil, Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Tutti elementi che raccontano non solo la città di Udine, ma l’intero Friuli, terra di sacrificio, di dedizione, di solidarietà: in una parola sola, di alpinità.

L’Ana nazionale ha anche scelto il miglior bozzetto della medaglia commemorativa delll’Adunata. Si tratta di Sergio Francesco Foini di Ospitaletto, in provincia di Brescia, iscritto all’omonimo gruppo Ana. Un legame, quello tra Udine e Brescia, più volte manifestatosi proprio grazie al mondo delle penne nere.

Su una facciata della medaglia è raffigurato il logo dell’Ana, lo stemma e il nome della città di Udine e la data dell’Adunata (11, 12, 13, 14 maggio 2023). Sul retro è rappresentato uno scorcio della loggia di San Giovanni con la torre dell’orologio, il cappello alpino e la scritta “94ª Adunata Nazionale Alpini”.

«Complimenti ai vincitori - fanno sapere dall’ano Nazionale -. I manifesti saranno presto affissi a Udine e in tutto il resto d’Italia dove si trova un sodalizio alpino, mentre le medaglie saranno acquistabili dai soci come ricordo dell’Adunata».Ora il conto alla rovescia in vista del grande raduno alpino di maggio, destinato a far arrivare in città oltre 500 mila persone, può davvero cominciare.