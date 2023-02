Scontro tra due auto sulla A23: una carambola fuori dalla sede stradale per diversi metri

Nella prima serata di domenica 19 febbraio si è verificato un incidente stradale lungo la A23, nel tratto compreso tra Carnia e Gemona, in direzione Gemona, dopo la galleria Lago.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Amaro, due vetture si sono scontrate e, nell'impatto, una è carambolata all'esterno della sede stradale finendo tra l'autostrada e la regionale.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze. Una persona ferita è stata soccorsa e per lei è stato disposto il trasporto, in codice giallo, all'ospedale di San Daniele, vista la maxi emergenza che ha impegnando il Pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo, a causa dell'incidente verificatosi lungo la statale 52 all'altezza della cartiera, nel capoluogo carnico, con nove feriti.

In corso di valutazione da parte dei sanitari una seconda persona coinvolta nell'incidente lungo l'autostrada, anche questa rimasta ferita nell'impatto e per la quale sarà disposto il trasporto, in codice giallo, in nosocomio.

Sul posto il personale dell'autostrada per la vettura rimasta in A23, i Vigili del fuoco e il soccorso stradale che si occupa della regionale, dal momento che la vettura è finita all'esterno della sede stradale.