Udine, la cartolibreria Chiavris cambia gestione dopo 45 anni

In 45 anni di attività ha visto i piccoli alunni, che con gli occhi pieni di curiosità, andavano a comprare i pastelli e le matite con la mamma diventare a loro volta genitori e accompagnare i propri figli ad acquistare penne e quaderni. E ogni volta era una emozione diversa.

Quell’emozione che non nasconde ancora oggi nel raccontarlo Silvana Del Fabro che dal 1978 aveva in gestione la cartolibreria Chiavris in piazza Medaglie D’Oro che ha deciso di lasciare il testimone a una nuova gestione condotta da Claudia Menis.

«Ho visto diventare adulti tantissimi bambini – racconta Del Fabro – ed ero felice di poterli in qualche modo accompagnarli nella loro crescita anche attraverso i miei giochi didattici. Ho svolto questo lavoro con grande passione e dedizione e la cosa che mi ha dato più gioia è la riconoscenza dei clienti, il loro affetto, la vicinanza che mi hanno fatto sempre sentire, fino agli ultimi giorni in cui sono stata presente nel negozio. Non lo dimenticherò».

La cartolibreria Chiavris, del resto, è diventata nel tempo un punto di riferimento per l’intera città. Che adesso ha iniziato un nuovo capitolo della sua storia, con un nome diverso, il Camaleonte. Claudia Menis, dopo aver gestito una cartolibreria a Osoppo, ha deciso di approdare a Udine.

«Avevo voglia di mettermi in gioco – afferma – e di confrontarmi con una realtà più grande e vivace come può essere appunto quella di una città. Così ho deciso di subentrare in questa attività importante e già consolidata apportando alcune innovazioni come per esempio le stampe digitali.

Abbiamo inserito alcune novità e rinnovato i locali volendo continuare a restare un punto di riferimento per tutti i clienti, per fare in modo che qui possano trovare tutto quello di cui hanno bisogno, dai libri ai giocattoli, alla cancelleria».

Quei clienti che una volta trovavano Silvana pronta a dare tutti i consigli necessari, a soddisfare le esigenze dei clienti, che qui ormai erano di casa, con gentilezza e cortesia, adesso troveranno Claudia assieme alla figlia Chiara Barnaba e alla collega Alice Bugatto. Un nuovo inizio, dunque, affrontato con grande entusiasmo.

E con la determinazione di offrire servizi di alta qualità ai piccoli e grandi studenti. Diventando un punto di riferimento, alimentando la loro passione per lo studio, cercando di aiutarli nella scelta del materiale scolastico.