Cade dalla scala, batte la testa e perde i sensi: trasportato in ospedale

SAN GIORGIO DI NOGARO. Stava effettuando un intervento di manutenzione quando è caduto dalla scala, sbattendo la testa: l’impatto con il suolo è stato violento, tanto da far perdere i sensi all’uomo.

Infortunio sul lavoro, poco prima delle 14 di lunedì 20 febbraio, nel comune di San Giorgio di Nogaro. L’incidente si è verificato nella zona industriale Aussa Corno, dove un uomo di 60 anni, mentre stava effettuando un intervento di manutenzione, ha perso l'equilibrio ed è caduto da una scala da un'altezza di circa un metro e mezzo.

Il sessantenne ha battuto la testa e ha perso la conoscenza. Sono stati i colleghi a dare l'allarme. Sul poso sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elicottero e i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale in condizioni serie ma non sarebbe, stando a quanto si è appreso, in pericolo di vita.