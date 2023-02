Ponte di carnevale, tutti i posti sul regionale per Venezia sono occupati

UDINE. Posti tutti occupati nei treni che nella prima mattinata di lunedì 20 febbraio erano in partenza dalla stazione ferroviaria di Udine verso quella di Venezia Santa Lucia. Effetto del Carnevale in laguna che ha richiamato migliaia di persone.

Il primo posto disponibile, all'alba, era per convogli delle 10.09 (i più fortunati) o delle 11.09. Impossibile, dunque, riuscire a partire prima. Inevitabili i disagi per gli utenti con lunghe code anche davanti alle biglietterie per poter chiedere informazioni. Dalla tarda mattinata in poi la situazione è tornata regolare.