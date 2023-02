Palmanova, imbrattato il cartellone elettorale del candidato consigliere regionale Martines

Ignoti hanno imbrattato con scritte il cartellone elettorale di Francesco Martines, candidato consigliere regionale del Pd. La scoperta è avvenuta domenica 19 febbraio, nel parcheggio di Palmanova dove è collocato il cartellone.

Amaro il commento di Martines. «Come spesso accade ultimamente, chi non ha contenuti da proporre attacca e offende chi ne ha. Purtroppo la mano ignobile, con stessa calligrafia, ha già colpito anche in altre occasioni, come in passato i manifesti della Festa dell’Unità di Ruda.

Un modo inqualificabile che svilisce la campagna per le elezioni regionali e che deve essere immediatamente censurato da tutti i candidati presidenti.

Ma io non mi fermo. Ho ancora molto da dire e da fare per questo territorio e per tutti i cittadini. Continueremo a fare la nostra campagna elettorale con metodi e confronti, nel rispetto delle idee altri e dei principi democratici, senza farci intimorire da un clima di odio e ignoranza che sempre più, con preoccupazione, viene riportato dalle cronache anche nazionali.

Vista la chiara appartenenza partitica degli autori, che sicuramente sono all’opposto della cultura e modo di fare politico del candidato Francesco Martines, è ancor più necessario che pubblicamente il presidente della Regione Fedriga condanni il gesto, prendendo chiaramente le distanze da questi comportamenti vigliacchi».