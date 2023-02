Scontro tra due auto davanti agli stabilimenti Danieli: un ferito

BUTTRIO. Scontro tra due auto a Buttrio, una persona trasportata in ospedale. L’incidente stradale si è verificato all'altezza degli stabilimenti del Gruppo Danieli.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine i veicoli sono entrati in collisione, a seguito della quale una delle persone che si trovava a bordo dei due mezzi è rimasta ferita: medicata sul posto è stata quindi trasferita all’ospedale di Udine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, assieme agli equipaggi di due ambulanze.

Quasi in contemporanea un altro incidente si è verificato a Udine, all'altezza del cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato. Ad avere la peggio, in questo caso, è stato un ciclista, accompagnato con ferite giudicate non gravi al pronto soccorso del capoluogo friulano.