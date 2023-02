Intossicato dai fumi provocati da un incendio scoppiato in casa

San Daniele. Lunedì 20 febbraio, attorno alle 4.30, una persona è stata soccorsa dagli equipaggi sanitari inviati dalla Sores dopo aver respirato i fumi della combustione che si sono sviluppati a seguito di un incendio scoppiato in un'abitazione in via Tagliamento, a Ragogna.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme.

Sono stati i pompieri ad attivare direttamente la sala operativa della Sores. In casa c'erano un uomo di 60 anni assieme al figlio. Il sessantenne è stato trasportato all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nessuna conseguenza per il figlio. Sul posto i militari dell'Arma della stazione di Majano per ricostruire l'accaduto.