Motoraduno dell’amicizia: in migliaia sul Bernadia

Un’ottima affluenza, a detta degli organizzatori, per il cinquantesimo motoraduno dell’amicizia, che domenica ha portato sul monte Bernadia circa 2.500 persone.

La manifestazione, promossa dal 1973 dall’Associazione motociclistica friulana, si era fermata nel 2021 e 2022 a causa dello stop determinato dalla pandemia.

«Nonostante il tempo non sia stato dei migliori – ha raccontato il referente dell’Afm Maurizio Chittaro – la partecipazione è stata massiccia, paragonabile alle edizioni soleggiate degli anni pre-Covid.

Sul piazzale del monte Bernadia abbiamo un dispositivo che conta i passaggi: ce ne sono stati 1.800 pari a circa 2.500 persone». Il programma prevedeva la salita da Tarcento al monte per una quindicina di chilometri di paesaggio panoramico e poi la discesa verso Villanova delle Grotte.

Un senso unico volutamente istituito per raggiungere il Bernadia, dove le auto non sono salite nel corso della manifestazione proprio per un questione di sicurezza. «Siamo molto soddisfatti – ha concluso Chittaro – della riuscita di questo appuntamento che riunisce gli appassionati delle due ruote: un ritorno alla normalità dopo due edizioni di stop».