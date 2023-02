Incidente sul lavoro: operaio cade dall’impalcatura, è grave

POZZUOLO. Un uomo è stato soccorso dai sanitari, poco prima delle 12 di lunedì 20 febbraio, per le ferite riportate a seguito di una caduta da un ponteggio, da un'altezza di circa un metro e mezzo. È successo in via Buttrio, nel comune di Pozzuolo.

A dare l'allarme, chiamando il Nue112, sono state le persone che si trovavano con l'uomo in quel momento. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo, segnalato inizialmente incosciente, è stato stabilizzato e trasferito in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.