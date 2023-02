Sappada accoglie da regina la sua campionessa Lisa Vittozzi

Claudio fa il piastrellista, ha 35 anni. Giacca del fan club Lisa Vittozzi fuori da bar da Nardi, all’inizio di Sappada arrivando dal Comelico, sventola il bandierone tricolore già da un’ora quando i primi tifosi della regina del Mondiale di biathlon a Oberhof arrivano per festeggiare la loro beniamina.

Sappada in festa per Lisa Vittozzi (che si commuove ricordando il nonno)

«Lo sport è fatica e concentrazione – dice – dietro i successi di Lisa c’è tanto lavoro...e poi vedere le sue gare fa salire un’adrenalina». Sventola il bandierone. Fa freddo, ma qui le giacche sono aperte. Dicono che arriva la primavera, le birre aiutano qualcuno. Marco Kratter le spina, è il capo del Fan club. «Seicento iscritti, quando Sappada ha 1.200 abitanti, metà paese. Molti si sono iscritti anche dall’estero. Dall’Estonia e pure da New York».

Lisa, insomma, fa centro, come al poligono. La gente arriva. Colpisce ci siano tantissimi bimbi e ragazzi. Lo spopolamento della montagna? Sì, ma quassù paiono avere l’antidoto. Che è lo sport. Arriva, tra l’altro, l’eroe di Lillehammer 1994, Silvio Fauner.

Ci sono un sacco di bambini dei Camosci, la squadra di sci di fondo e biathlon co-fondata da nonna Lea e dove Lisa è cresciuta. Fabrizio Di Val, il presidente, è orgoglioso di quelli che potrebbero essere suoi nipotini. Sono un’ottantina, fondo e biathlon, undici mesi di attività l’anno».

«Amano Lisa – spiega la segretaria del club, Sandra De Monte – perché è ancorata al suo paese, sorride, saluta. Quando si allena nella pista da fondo i bimbi sono orgogliosi di sciarci a fianco. I campioni a raffica a Sappada? Vede la strada che porta in piazza? C’è una salita, ecco qui è tutto in salita. Il carattere si forgia».

Ancora tifosi, ancora gente. Ci sono anche le “Rollate”, le tipiche maschere di Plodn. Per “mestiere” dovrebbero spaventare i bambini. Chissà se avranno spaventato anche la piccola Lisa.

Spunta un bandierone tricolore. È il segnale. I fan della campionessa lo sventolano, sotto arriva lei, con le sue medaglie al collo. Applauso. E il coro. «Tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore».

Sì, alla gente qui non sono sfuggiti i due anni negativi della biathleta dei carabinieri. L’hanno protetta e aiutata a venirne fuori e a tornare nell’olimpo della specialità.

Lisa posa per foto. Con tutti, ma prima di tutti ci sono loro, i bambini.

Scatti, selfie, autografi. Se un piccolo Camoscio per l’emozione dimentica la penna, lei scaltra come sugli sci lo rincorre e la porta.

Poi si avvicina e racconta questo rapporto speciale con i bambini.

«Diciamo che io ero al loro posto da bimba quando aspettavo Pietro (Piller Cottrer ndr) quindi rivivere queste emozioni, essere io quella che aspettano è stupendo. Sono orgogliosa di trasmettere la passione per lo sport. Penso che lo sport sia un momento di unione, ci sono tanti bambini a Sappada che praticano il biathlon e come per me è stato Pietro spero di essere un riferimento anche per loro».

Nel 2019 qui a Sappada dopo i Mondiali e il secondo posto nella generale di Coppa ci fu una grande festa. «Ma queste – continua – queste quattro medaglie per me hanno un significato particolare, vengono dopo un paio di stagioni difficili. Ho lavorato tanto, anche dentro me stessa e sono orgogliosa».

E il capolavoro d’oro nella staffetta femminile dopo quell’unico errore all’ultimo poligono che le era costato l’oro nell’individuale? «No, per fortuna prima della sfida finale al poligono contro la tedesca non ci ho pensato», dice Lisa.

E le Olimpiadi in casa 2026? «Qui tutti si aspettano medaglie – chiude –. Ma io me le aspetto prima di loro. Prima però ci sono tante gare». Un sorriso, e poi via a far festa tra la sua gente.