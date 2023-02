Perde il controllo dello scooter che si schianta contro un palo, grave un uomo

Tavagnacco. È in gravi condizioni un uomo che, attorno alle 22 di domenica 19 febbraio, mentre viaggiava in sella a uno scooter, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo, lungo via Colugna, a Feletto Umberto di Tavagnacco.

Nell'impasto l'uomo ha riportato lesioni molto serie. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Udine e i vigili del fuoco del comando di via Popone.